Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Корона
Краковия
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
12 февраля 2022, 15:28
1
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2 января 2020, 18:55
3
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2 января 2020, 17:28
8
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
25 декабря 2019, 18:11
2
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
29 июня 2019, 21:30
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
12 декабря 2017, 09:42
1
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
19 июня 2017, 10:28
5
Верховцов стал игроком «Короны»
31 января 2016, 10:53
2
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
12 февраля 2022, 15:28
1
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2 января 2020, 18:55
3
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2 января 2020, 17:28
8
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
25 декабря 2019, 18:11
2
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
29 июня 2019, 21:30
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Корона
Краковия

Корона - Краковия - 09 марта 2024

Корона
09.03.2024, суббота, 17:00
Польша. Экстракласа, 24 тур
- : -
Не начался
Краковия
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Корона - Краковия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Польша. Экстракласа
Все
Текущие
Будущие
Польша. Экстракласа, 20 тур
Краковия
- : -
10.02.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 20 тур
Пяст
- : -
10.02.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 20 тур
Лех
- : -
10.02.2024
Заглембе
Польша. Экстракласа, 20 тур
Варта
- : -
11.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 20 тур
Видзев
- : -
11.02.2024
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 20 тур
Краковия
- : -
10.02.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 20 тур
Пяст
- : -
10.02.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 20 тур
Лех
- : -
10.02.2024
Заглембе
Польша. Экстракласа, 20 тур
Варта
- : -
11.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 20 тур
Видзев
- : -
11.02.2024
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 3 тур
Шленск
- : -
11.02.2024
Погонь
Польша. Экстракласа, 20 тур
Корона
- : -
12.02.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 21 тур
Радомяк
- : -
16.02.2024
Погонь
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+