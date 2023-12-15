Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»