Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
Жигулев вслед за Башкировым покинул польский «Заглембе»
«Заглембе» расторг контракт с Башкировым не из-за политики («Матч ТВ»)
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
Жигулев вслед за Башкировым покинул польский «Заглембе»
«Заглембе» расторг контракт с Башкировым не из-за политики («Матч ТВ»)
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
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Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»