Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля