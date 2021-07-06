Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»
36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии»
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»
36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»
Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии»
«Локомотив» и «Краснодар» интересуются польским защитником Вишневски
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»