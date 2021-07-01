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Пяст
Пуща
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
1 июля 2021, 21:48
18
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
26 июня 2021, 01:37
17
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
23 августа 2019, 13:44
4
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
21 августа 2019, 18:15
1
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
30 января 2018, 06:54
3
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
1 июля 2021, 21:48
18
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
26 июня 2021, 01:37
17
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
23 августа 2019, 13:44
4
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
21 августа 2019, 18:15
1
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
30 января 2018, 06:54
3
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Пяст
Пуща
Польша. Экстракласа, 20 тур
Сталь
2 : 1
09.02.2024
Пуща
Польша. Экстракласа, 20 тур
Сталь
2 : 1
09.02.2024
Пуща

Пяст - Пуща - 12 марта 2024

Пяст
12.03.2024, вторник, 20:30
Польша. Экстракласа, 17 тур
- : -
Не начался
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Пуща
Матч
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
77
Arkadiusz Pyrka
ЦЗ
30
Miłosz Szczepański
ЦП
11
Дамиан Кадзиор
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
19
Michael Ameyaw
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
14
Якуб Голубек
ЦП
4
Jakub Czerwiński
(К) ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Пуща
48
Oliwier Zych
ВР
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
21
Michał Koj
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
14
Jakub Serafin
(К) ЦП
25
Kamil Zapolnik
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
3
Miguel Muñoz
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
24
Tom Hateley
ЦП
96
Тихомир Костадинов
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
29
Marcel Bykowski
ЦФ
Пуща
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
4
Tomasz Wojcinowicz
ЦЗ
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
18
Igor Pieprzyca
ЦП
20
Filip Gil
ЦП
44
Kacper Cichoń
ЦП
24
M. Mesanovic
ЦФ
30
Adam Kramarz
ЦФ
1-5-1-3
33
77
6
19
20
14
Голубек
11
Кадзиор
30
16
5
4
3-2-5
48
27
17
5
8
21
14
16
9
93
25
Остались в запасе
Пяст
Пуща
26
Франтишек Плах
ВР
3
Miguel Muñoz
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
24
Tom Hateley
ЦП
96
Тихомир Костадинов
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
29
Marcel Bykowski
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
4
Tomasz Wojcinowicz
ЦЗ
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
18
Igor Pieprzyca
ЦП
20
Filip Gil
ЦП
44
Kacper Cichoń
ЦП
24
M. Mesanovic
ЦФ
30
Adam Kramarz
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
26
Франтишек Плах
ВР
3
Miguel Muñoz
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
24
Tom Hateley
ЦП
96
Тихомир Костадинов
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
29
Marcel Bykowski
ЦФ
Остались в запасе
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
4
Tomasz Wojcinowicz
ЦЗ
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
18
Igor Pieprzyca
ЦП
20
Filip Gil
ЦП
44
Kacper Cichoń
ЦП
24
M. Mesanovic
ЦФ
30
Adam Kramarz
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Пяст - Пуща
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Patryk Gryckiewicz, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
Польша. Экстракласа
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Текущие
Будущие
Польша. Экстракласа, 20 тур
Краковия
- : -
10.02.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 20 тур
Пяст
- : -
10.02.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 20 тур
Лех
- : -
10.02.2024
Заглембе
Польша. Экстракласа, 20 тур
Варта
- : -
11.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 20 тур
Видзев
- : -
11.02.2024
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 20 тур
Краковия
- : -
10.02.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 20 тур
Пяст
- : -
10.02.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 20 тур
Лех
- : -
10.02.2024
Заглембе
Польша. Экстракласа, 20 тур
Варта
- : -
11.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 20 тур
Видзев
- : -
11.02.2024
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 3 тур
Шленск
- : -
11.02.2024
Погонь
Польша. Экстракласа, 20 тур
Корона
- : -
12.02.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 21 тур
Радомяк
- : -
16.02.2024
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