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Динамо - Локомотив

20.07.2003, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 17 тур Динамо - Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Локомотив
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Динамо
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2000
22 тур
19 августа, суббота 00:00 Динамо 2:2 Локомотив
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Динамо
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Динамо 2:4 Локомотив
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Локомотив
10 тур
3 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Динамо 3:1 Локомотив
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
Чемпионат России 1996
24 тур
14 августа, среда 00:00 Динамо 4:2 Локомотив
7 тур
14 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Динамо
Чемпионат России 1995
30 тур
26 октября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Динамо
2 тур
8 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:1 Локомотив
Чемпионат России 1994
27 тур
14 октября, пятница 00:00 Динамо 2:2 Локомотив
1 тур
15 марта, вторник 00:00 Локомотив 0:2 Динамо
Чемпионат России 1993
33 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
17 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 17 тур
30 июля, четверг 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Динамо 0:0 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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