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Пяст
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
1 июля 2021, 21:48
18
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
26 июня 2021, 01:37
17
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
23 августа 2019, 13:44
4
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
21 августа 2019, 18:15
1
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
30 января 2018, 06:54
3
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
1 июля 2021, 21:48
18
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
26 июня 2021, 01:37
17
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
23 августа 2019, 13:44
4
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
21 августа 2019, 18:15
1
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
30 января 2018, 06:54
3
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0 : 0
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Краковия
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Ракув
2 : 1
17.02.2024
Пяст
Польша. Экстракласа, 20 тур
Пяст
1 : 3
10.02.2024
Гурник

Сталь - Пяст - 30 июля 2023

Сталь
30.07.2023, воскресенье, 16:00
Польша. Экстракласа, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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Пяст
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сталь - Пяст
Матч завершен
83'
Замена
Tomáš Huk ️️️️➡️️ Jakub Czerwiński
77'
Замена
Tom Hateley ️️️️➡️️ Michał Chrapek
Замена
Мэттью Гилламьер ️️️️➡️️ Michał Trąbka
75'
Замена
Mateusz Stępień ️️️️➡️️ Łukasz Gerstenstein
66'
Замена
Берт Эсселинк ️️️️➡️️ Marco Ehmann
66'
61'
Замена
Дамиан Кадзиор ️️️️➡️️ Michael Ameyaw
Замена
Koki Hinokio ️️️️➡️️ Krzysztof Wołkowicz
61'
Замена
Kai Meriluoto ️️️️➡️️ Илья Шкурин
61'
60'
Замена
Sergiy Krykun ️️️️➡️️ Хорхе Феликс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
5
Marco Ehmann
ЦЗ
19
Michał Trąbka
ЦП
7
Łukasz Gerstenstein
ЦП
23
Krystian Getinger
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
1
Mateusz Kochalski
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
3
Miguel Muñoz
ЦЗ
77
Arkadiusz Pyrka
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
6
Michał Chrapek
ЦП
19
Michael Ameyaw
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
4
Jakub Czerwiński
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
6
Leândro
ЦЗ
16
Мэттью Гилламьер
ОП
37
Mateusz Stępień
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
42
Kai Meriluoto
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
11
Дамиан Кадзиор
ЦП
24
Tom Hateley
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
14
Якуб Голубек
ЦП
5
Tomáš Huk
ЦФ
29
Marcel Bykowski
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
3-4-4
4
21
5
19
23
18
7
1
11
10
17
Шкурин
3-3-4
26
Плах
3
77
98
6
19
20
7
Феликс
10
Вильчек
16
4
5
3
Эсселинк
3
Эсселинк
5
19
16
Гилламьер
16
Гилламьер
19
7
37
37
7
11
8
8
11
17
Шкурин
42
42
17
Шкурин
19
11
Кадзиор
11
Кадзиор
19
6
24
24
6
7
Феликс
44
44
7
Феликс
4
5
5
4
Остались в запасе
Сталь
Пяст
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
33
Karol Szymański
ВР
14
Якуб Голубек
ЦП
29
Marcel Bykowski
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
14
Якуб Голубек
ЦП
29
Marcel Bykowski
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Сталь - Пяст
Польша. Экстракласа
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Польша. Экстракласа, 24 тур
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- : -
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- : -
09.03.2024
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- : -
09.03.2024
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- : -
08.03.2024
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Ягеллония
- : -
08.03.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 24 тур
Корона
- : -
09.03.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пуща
- : -
09.03.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 24 тур
Гурник
- : -
09.03.2024
Лех
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