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Спартак - Сибирь

18.02.2007, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Спартак - Сибирь
Первый матч:
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