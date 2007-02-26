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Сибирь - Спартак

26.02.2007, Понедельник, 00:00 мск Россия. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Сибирь - Спартак
Первый матч:
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 18 февраля, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 Сибирь
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