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Ротор - Ростов

27.06.2003, Пятница, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Россия. Премьер-лига, 15 тур Ротор - Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
17 тур
29 июля, понедельник 00:00 Ротор 0:0 Ростов
14 тур
9 июля, вторник 00:00 Ростов 0:3 Ротор
Чемпионат России 2001
20 тур
4 августа, суббота 00:00 Ростов 1:2 Ротор
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Ротор 1:0 Ростов
Чемпионат России 2000
16 тур
8 июля, суббота 00:00 Ротор 3:0 Ростов
2 тур
1 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Ротор
Чемпионат России 1999
24 тур
18 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Ротор
10 тур
13 июня, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Ростов
Чемпионат России 1998
16 тур
15 июля, среда 00:00 Ротор 5:1 Ростов
1 тур
28 марта, суббота 00:00 Ростов 2:2 Ротор
Чемпионат России 1997
24 тур
21 августа, четверг 00:00 Ростов 1:1 Ротор
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Ротор 0:2 Ростов
Чемпионат России 1996
27 тур
14 сентября, суббота 00:00 Ротор 4:2 Ростов
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Ростов 0:2 Ротор
Чемпионат России 1995
16 тур
15 июля, суббота 00:00 Ростов 0:4 Ротор
9 тур
27 мая, суббота 00:00 Ротор 4:1 Ростов
Чемпионат России 1993
21 тур
21 июля, среда 00:00 Ротор 2:1 Ростов
6 тур
7 апреля, среда 00:00 Ростов 0:2 Ротор
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 17 тур
30 июля, четверг 00:00 Ростов 1:3 Ротор
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Ротор 1:3 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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