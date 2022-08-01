Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»

Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»

Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей

Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»

Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу

Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей

Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»

Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»

19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли