Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
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Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
Кофрие, Классен и Соболев – в основе «Спартака» на дебютный матч Ваноли