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Торпедо - Алания

18.06.2003, Среда, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 13 тур Торпедо - Алания
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
26 октября, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Алания
6 тур
6 апреля, суббота 00:00 Алания 1:1 Торпедо
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Алания 2:0 Торпедо
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Алания
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Алания 2:1 Торпедо
9 тур
17 мая, среда 00:00 Торпедо 2:0 Алания
Чемпионат России 1999
19 тур
4 августа, среда 00:00 Алания 6:1 Торпедо
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Алания
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Алания
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Алания 0:2 Торпедо
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Алания 2:1 Торпедо
15 тур
25 июня, среда 00:00 Торпедо 2:1 Алания
Чемпионат России 1996
22 тур
11 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 2:2 Алания
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Алания 4:1 Торпедо
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Алания 0:0 Торпедо
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:4 Алания
Чемпионат России 1994
25 тур
24 сентября, суббота 00:00 Алания 0:0 Торпедо
7 тур
17 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 2:2 Алания
Чемпионат России 1993
22 тур
24 июля, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Алания
6 тур
7 апреля, среда 00:00 Алания 1:0 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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