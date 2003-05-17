Зенит - Торпедо

|23 тур
|10 сентября, вторник
|00:00
|Торпедо
|1:1
|Зенит
|4 тур
|23 марта, суббота
|00:00
|Зенит
|2:2
|Торпедо
|21 тур
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Зенит
|2:1
|Торпедо
|7 тур
|7 мая, воскресенье
|00:00
|Торпедо
|1:1
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|17
|8
|5
|56:32
|+24
|59
|2.
|Зенит
|30
|16
|8
|6
|48:32
|+16
|56
|3.
|Рубин
|30
|15
|8
|7
|44:29
|+15
|53
|4.
|Локомотив
|30
|15
|7
|8
|54:33
|+21
|52
|5.
|Шинник
|30
|12
|11
|7
|43:34
|+9
|47
|6.
|Динамо М
|30
|12
|10
|8
|42:29
|+13
|46
|7.
|Сатурн
|30
|12
|9
|9
|40:37
|+3
|45
|8.
|Торпедо М
|30
|11
|10
|9
|42:38
|+4
|43
|9.
|Крылья Советов
|30
|11
|9
|10
|38:33
|+5
|42
|10.
|Спартак М
|30
|10
|6
|14
|38:48
|-10
|36
|11.
|Ростов
|30
|8
|10
|12
|30:42
|-12
|34
|12.
|Ротор
|30
|9
|5
|16
|33:44
|-11
|32
|13.
|Алания
|30
|9
|4
|17
|23:43
|-20
|31
|14.
|Москва
|30
|8
|5
|17
|25:39
|-14
|29
|15.
|Уралан
|30
|6
|10
|14
|23:47
|-24
|28
|16.
|Черноморец Нв
|30
|6
|6
|18
|30:49
|-19
|24