Бирмингем Сити

Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
Руни уволен из «Бирмингема»
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
Руни уволен из «Бирмингема»
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
Руни рассказал, что он изменит в «Бирмингеме»
Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
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