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Бирмингем Сити
Блэкберн
Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
2 января, 18:03
0
Руни уволен из «Бирмингема»
2 января, 14:36
8
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
12 ноября 2023, 12:41
0
Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
2 января, 18:03
0
Руни уволен из «Бирмингема»
2 января, 14:36
8
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
12 ноября 2023, 12:41
0
Руни рассказал, что он изменит в «Бирмингеме»
27 октября 2023, 10:15
0
Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»
15 октября 2023, 16:36
0
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
1
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Последние матчи
Все
Бирмингем Сити
Блэкберн
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
5 : 2
06.01.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
4 : 1
13.01.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
13.01.2024
Суонси
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2 : 1
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сток Сити
1 : 2
20.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Вест Бромвич
1 : 0
03.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лестер
3 : 0
27.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сток Сити
1 : 2
20.01.2024
Бирмингем Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2 : 1
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
13.01.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Блэкберн
1 : 2
03.02.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Кубок, 1/16 финала
Блэкберн
4 : 1
29.01.2024
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
1 : 1
20.01.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
4 : 1
13.01.2024
Блэкберн
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
5 : 2
06.01.2024
Кембридж Юнайтед

Бирмингем Сити - Блэкберн - 13 февраля 2024

Бирмингем Сити
13.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
- : -
Не начался
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Блэкберн
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Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Бирмингем Сити - Блэкберн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
Ротерхэм
Россия
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