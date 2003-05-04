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Зенит - Ротор

04.05.2003, Воскресенье, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Россия. Премьер-лига, 7 тур Зенит - Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
25 тур
28 сентября, суббота 00:00 Ротор 2:1 Зенит
2 тур
13 марта, среда 00:00 Зенит 1:0 Ротор
Чемпионат России 2001
30 тур
21 октября, воскресенье 00:00 Зенит 2:1 Ротор
1 тур
10 марта, суббота 00:00 Ротор 0:0 Зенит
Чемпионат России 2000
30 тур
12 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 3:1 Ротор
1 тур
25 марта, суббота 00:00 Ротор 2:0 Зенит
Чемпионат России 1999
20 тур
14 августа, суббота 00:00 Ротор 2:2 Зенит
6 тур
9 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Ротор
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Зенит 0:1 Ротор
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Зенит
Чемпионат России 1997
21 тур
2 августа, суббота 00:00 Ротор 3:0 Зенит
4 тур
5 апреля, суббота 00:00 Зенит 0:1 Ротор
Чемпионат России 1996
28 тур
21 сентября, суббота 00:00 Зенит 0:1 Ротор
11 тур
8 мая, среда 00:00 Ротор 1:0 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 11 тур
28 июня, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Ротор
Первый этап, 3 тур
9 апреля, четверг 00:00 Ротор 6:1 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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