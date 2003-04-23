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Ростов - Алания

23.04.2003, Среда, 00:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп 21 век Россия. Премьер-лига, 6 тур Ростов - Алания
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
11 сентября, среда 00:00 Ростов 1:1 Алания
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Алания 2:1 Ростов
Чемпионат России 2001
28 тур
8 ноября, четверг 00:00 Алания 3:0 Ростов
14 тур
24 июня, воскресенье 00:00 Ростов 3:0 Алания
Чемпионат России 2000
25 тур
23 сентября, суббота 00:00 Алания 2:0 Ростов
11 тур
8 июня, четверг 00:00 Ростов 0:1 Алания
Чемпионат России 1999
18 тур
28 сентября, вторник 00:00 Ростов 4:2 Алания
4 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Алания 3:1 Ростов
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Ростов 1:0 Алания
15 тур
1 июля, среда 00:00 Алания 0:1 Ростов
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Алания 0:0 Ростов
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:0 Алания
Чемпионат России 1996
23 тур
17 августа, суббота 00:00 Алания 3:2 Ростов
6 тур
6 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:2 Алания
Чемпионат России 1995
25 тур
16 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 Алания
5 тур
9 мая, вторник 00:00 Алания 4:1 Ростов
Чемпионат России 1993
30 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Ростов 3:3 Алания
14 тур
9 июня, среда 00:00 Алания 3:0 Ростов
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 5 тур
4 октября, воскресенье 00:00 Алания 1:0 Ростов
Первый этап, 2 тур
5 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:0 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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