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Локомотив - Торпедо

08.11.2004, Понедельник, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 29 тур Локомотив - Торпедо
Россия. Премьер-лига 2004
3 тур
28 марта, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
5 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 1:0 Локомотив
4 тур
11 апреля, пятница 00:00 Локомотив 1:2 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Торпедо
15 тур
16 июля, вторник 00:00 Торпедо 2:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Торпедо
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2000
25 тур
23 сентября, суббота 00:00 Локомотив 0:3 Торпедо
11 тур
8 июня, четверг 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Торпедо 2:4 Локомотив
2 тур
12 апреля, понедельник 00:00 Локомотив 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Торпедо
4 тур
19 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1997
28 тур
23 сентября, вторник 00:00 Локомотив 3:0 Торпедо
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:3 Локомотив
Чемпионат России 1996
25 тур
24 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Торпедо
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1995
16 тур
15 июля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Локомотив
9 тур
27 мая, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1994
17 тур
26 июля, вторник 00:00 Локомотив 8:0 Торпедо
8 тур
23 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Торпедо 2:3 Локомотив
1 тур
7 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:1 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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