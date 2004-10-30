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Торпедо - Алания

30.10.2004, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 28 тур Торпедо - Алания
Россия. Премьер-лига 2004
2 тур
20 марта, суббота 00:00 Алания 0:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
26 июля, суббота 00:00 Алания 0:0 Торпедо
13 тур
18 июня, среда 00:00 Торпедо 2:0 Алания
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
26 октября, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Алания
6 тур
6 апреля, суббота 00:00 Алания 1:1 Торпедо
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Алания 2:0 Торпедо
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Алания
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Алания 2:1 Торпедо
9 тур
17 мая, среда 00:00 Торпедо 2:0 Алания
Чемпионат России 1999
19 тур
4 августа, среда 00:00 Алания 6:1 Торпедо
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Алания
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Алания
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Алания 0:2 Торпедо
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Алания 2:1 Торпедо
15 тур
25 июня, среда 00:00 Торпедо 2:1 Алания
Чемпионат России 1996
22 тур
11 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 2:2 Алания
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Алания 4:1 Торпедо
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Алания 0:0 Торпедо
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:4 Алания
Чемпионат России 1994
25 тур
24 сентября, суббота 00:00 Алания 0:0 Торпедо
7 тур
17 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 2:2 Алания
Чемпионат России 1993
22 тур
24 июля, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Алания
6 тур
7 апреля, среда 00:00 Алания 1:0 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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