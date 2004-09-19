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Локомотив - Ротор

19.09.2004, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 23 тур Локомотив - Ротор
Россия. Премьер-лига 2004
8 тур
24 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
26 июля, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ротор
13 тур
19 июня, четверг 00:00 Ротор 0:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
7 августа, среда 00:00 Ротор 0:2 Локомотив
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Локомотив 3:0 Ротор
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Ротор 1:3 Локомотив
15 тур
30 июня, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Ротор
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Ротор
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Ротор 0:4 Локомотив
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 Ротор 1:0 Локомотив
15 тур
7 июля, среда 00:00 Локомотив 5:1 Ротор
Чемпионат России 1998
20 тур
7 августа, пятница 00:00 Ротор 3:2 Локомотив
5 тур
25 апреля, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Ротор
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Ротор 1:0 Локомотив
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Ротор
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Локомотив 2:0 Ротор
16 тур
10 июля, среда 00:00 Ротор 2:1 Локомотив
Чемпионат России 1995
26 тур
21 сентября, четверг 00:00 Локомотив 4:3 Ротор
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Ротор 2:1 Локомотив
Чемпионат России 1994
18 тур
3 августа, среда 00:00 Ротор 1:0 Локомотив
11 тур
10 мая, вторник 00:00 Локомотив 1:1 Ротор
Чемпионат России 1993
20 тур
14 июля, среда 00:00 Локомотив 2:1 Ротор
4 тур
28 марта, воскресенье 00:00 Ротор 1:0 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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