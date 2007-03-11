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Судьи
Главный судья:
Игорь Захаров (Москва)
Помощники:
М.Новокшонов (Ижевск), Е.Турбин (Москва)

Зенит - Сатурн

11.03.2007, Воскресенье, 14:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Россия. Премьер-лига, 1 тур Зенит - Сатурн
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 4 марта, воскресенье 14:30 Зенит 1:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
20 августа, воскресенье 00:00 Сатурн 0:0 Зенит
1 тур
19 марта, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Сатурн 0:0 Зенит
10 тур
28 мая, суббота 20:00 Зенит 1:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
31 октября, воскресенье 00:00 Сатурн 1:3 Зенит
3 тур
27 марта, суббота 00:00 Зенит 2:2 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Сатурн 1:3 Зенит
1 тур
15 марта, суббота 00:00 Зенит 2:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Сатурн 1:2 Зенит
15 тур
16 июля, вторник 00:00 Зенит 1:2 Сатурн
Чемпионат России 2001
18 тур
22 июля, воскресенье 00:00 Сатурн 2:2 Зенит
4 тур
7 апреля, суббота 00:00 Зенит 2:1 Сатурн
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Сатурн
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Сатурн 1:0 Зенит
Чемпионат России 1999
24 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Сатурн 1:0 Зенит
10 тур
13 июня, воскресенье 00:00 Зенит 2:1 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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