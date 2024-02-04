Хави выругался во время матча с «Атлетиком»: «Пошел ты, чувак, я проклят!»
Информация о травмах Педри и де Йонга из «Барселоны»
Морено: «Между работой в «Барселоне» и «Сочи» разницы нет»
Спортивный директор «Барселоны» выбрал идеального тренера на замену Хави
«Ювентус» продлил неудачную серию против «Наполи», подобной которой у него не было 60 лет
Хави выругался во время матча с «Атлетиком»: «Пошел ты, чувак, я проклят!»
Информация о травмах Педри и де Йонга из «Барселоны»
Морено: «Между работой в «Барселоне» и «Сочи» разницы нет»
Спортивный директор «Барселоны» выбрал идеального тренера на замену Хави
Назван самый недисциплинированный главный тренер в Ла Лиге
«Ювентус» продлил неудачную серию против «Наполи», подобной которой у него не было 60 лет
Аллегри высказался о поражении «Ювентуса» от «Наполи»
Серия А. Гол Хвичи помог «Наполи» победить «Ювентус» (2:1)
Обзор матча «Наполи» – «Ювентус» голы и лучшие моменты (Видео)
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