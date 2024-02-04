Хави выругался во время матча с «Атлетиком»: «Пошел ты, чувак, я проклят!»

Информация о травмах Педри и де Йонга из «Барселоны»

Морено: «Между работой в «Барселоне» и «Сочи» разницы нет»

Спортивный директор «Барселоны» выбрал идеального тренера на замену Хави