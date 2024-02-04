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Ювентус
Хави выругался во время матча с «Атлетиком»: «Пошел ты, чувак, я проклят!»
4 марта, 19:55
0
Информация о травмах Педри и де Йонга из «Барселоны»
4 марта, 15:30
0
Морено: «Между работой в «Барселоне» и «Сочи» разницы нет»
4 марта, 15:15
0
Спортивный директор «Барселоны» выбрал идеального тренера на замену Хави
4 марта, 13:50
0
«Ювентус» продлил неудачную серию против «Наполи», подобной которой у него не было 60 лет
4 марта, 13:39
0
Хави выругался во время матча с «Атлетиком»: «Пошел ты, чувак, я проклят!»
4 марта, 19:55
0
Информация о травмах Педри и де Йонга из «Барселоны»
4 марта, 15:30
0
Морено: «Между работой в «Барселоне» и «Сочи» разницы нет»
4 марта, 15:15
0
Спортивный директор «Барселоны» выбрал идеального тренера на замену Хави
4 марта, 13:50
0
Назван самый недисциплинированный главный тренер в Ла Лиге
4 марта, 08:58
0
«Ювентус» продлил неудачную серию против «Наполи», подобной которой у него не было 60 лет
4 марта, 13:39
0
Аллегри высказался о поражении «Ювентуса» от «Наполи»
4 марта, 11:26
1
Серия А. Гол Хвичи помог «Наполи» победить «Ювентус» (2:1)
4 марта, 00:38
0
Обзор матча «Наполи» – «Ювентус» голы и лучшие моменты (Видео)
4 марта, 00:38
0
Гол Хвичи Кварацхелия в ворота Ювентуса – 1:0 (Видео)
3 марта, 23:35
0
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Последние матчи
Все
Барселона
Ювентус
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 0
04.02.2024
Ювентус
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
3 : 3
11.02.2024
Гранада
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
0 : 1
12.02.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
2 : 2
17.02.2024
Ювентус
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 2
17.02.2024
Барселона
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
0 : 0
03.03.2024
Барселона
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
4 : 0
24.02.2024
Хетафе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Наполи
1 : 1
21.02.2024
Барселона
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 2
17.02.2024
Барселона
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
3 : 3
11.02.2024
Гранада
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
2 : 1
03.03.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3 : 2
25.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
2 : 2
17.02.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
0 : 1
12.02.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 0
04.02.2024
Ювентус

Барселона - Ювентус - 23 июля 2023

Барселона
23.07.2023, воскресенье, 05:30
Товарищеские матчи
0 : 0
Матч отменен
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П1
1.55
Х
4.2
П2
5.9
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Ювентус
Матч
Протокол
Статистика
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Статистика матча Барселона - Ювентус
Россия
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