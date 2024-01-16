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Ротор
Хацкевич – о главном промахе в футболе: «Поездка в сраный Волгоград, в сраную Россию»
16 января, 21:33
24
Определен самый посещаемый клуб Восточной Европы – он из РПЛ
11 декабря 2023, 22:33
17
Кутепов подтвердил, что Клотет запрещал игрокам «Торпедо» улыбаться
27 октября 2023, 22:37
2
Игрок России на ЧМ-2018 забил впервые за 5,5 года
22 октября 2023, 14:39
2
Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией
17 октября 2023, 08:27
4
Кутепов подтвердил, что Клотет запрещал игрокам «Торпедо» улыбаться
27 октября 2023, 22:37
2
Игрок России на ЧМ-2018 забил впервые за 5,5 года
22 октября 2023, 14:39
2
Быстров – о Кутепове: «Куда приходит, команда не может выиграть»
14 сентября 2023, 13:12
1
Участник ЧМ-2018 Кутепов рассказал, почему принял предложение из Второй лиги
7 сентября 2023, 11:41
3
В клубе Второй лиги подтвердили переход Кутепова
6 сентября 2023, 15:40
4
Хацкевич – о главном промахе в футболе: «Поездка в сраный Волгоград, в сраную Россию»
16 января, 21:33
24
Определен самый посещаемый клуб Восточной Европы – он из РПЛ
11 декабря 2023, 22:33
17
Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией
17 октября 2023, 08:27
4
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
29 сентября 2023, 13:59
2
Кубок для ретроматча «Спартака» и «Динамо» в Волгограде куплен в интернет-магазине: на игре будет аншлаг
26 апреля 2023, 12:49
2
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Велес
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Краснодар-2
1 : 0
03.03.2024
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ротор
0 : 1
03.03.2024
Уфа
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Краснодар-2
1 : 0
03.03.2024
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ротор
0 : 1
03.03.2024
Уфа

Велес - Ротор - 23 июля 2023

Велес
23.07.2023, воскресенье, 19:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
Ротор
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Информация о матче
Стадион:
Авангард
Россия
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