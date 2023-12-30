Краснодар-2

Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ
Глушаков не полетел на сбор «Спартака» из Костромы
Глушаков поделился планами на 2024-й год
Писарев ответил, заметил ли он «выгорание» Карпина
Писарев заявил о конфликте в «Спартаке»
Писарев возглавил вторую команду «Краснодара»
Тульский «Арсенал» арендовал двух нигерийцев у «Краснодара»
Определились все команды, вылетевшие из Первой лиги: в их числе «Уфа»
Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ
Глушаков не полетел на сбор «Спартака» из Костромы
Глушаков поделился планами на 2024-й год