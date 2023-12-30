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Новости команд
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Краснодар-2
Спартак К
Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы
30 января, 20:20
3
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
11 января, 12:47
0
Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ
11 января, 10:41
1
Глушаков не полетел на сбор «Спартака» из Костромы
10 января, 21:45
1
Глушаков поделился планами на 2024-й год
30 декабря 2023, 16:52
1
Писарев ответил, заметил ли он «выгорание» Карпина
25 октября 2023, 22:46
1
Писарев заявил о конфликте в «Спартаке»
25 октября 2023, 19:20
7
Писарев возглавил вторую команду «Краснодара»
11 августа 2023, 14:59
6
Тульский «Арсенал» арендовал двух нигерийцев у «Краснодара»
5 июля 2023, 12:38
1
Определились все команды, вылетевшие из Первой лиги: в их числе «Уфа»
3 июня 2023, 16:16
5
Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы
30 января, 20:20
3
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
11 января, 12:47
0
Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ
11 января, 10:41
1
Глушаков не полетел на сбор «Спартака» из Костромы
10 января, 21:45
1
Глушаков поделился планами на 2024-й год
30 декабря 2023, 16:52
1
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Последние матчи
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Краснодар-2
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Химик
0 : 2
02.03.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Краснодар-2
1 : 0
03.03.2024
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Краснодар-2
1 : 0
03.03.2024
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Химик
0 : 2
02.03.2024
Спартак К

Краснодар-2 - Спартак К - 23 июля 2023

Краснодар-2
23.07.2023, воскресенье, 19:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
Спартак К
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