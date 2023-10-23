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Салют
«Пари НН» купил голкипера из Второй лиги
2 февраля, 16:44
2
Расписание 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
23 октября 2023, 19:25
0
Определились пары соперников в шестом раунде Пути регионов Кубка России
20 октября 2023, 12:48
0
Определились все участники 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
19 октября 2023, 22:13
0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
29 сентября 2023, 13:59
2
«Пари НН» купил голкипера из Второй лиги
2 февраля, 16:44
2
Расписание 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
23 октября 2023, 19:25
0
Определились пары соперников в шестом раунде Пути регионов Кубка России
20 октября 2023, 12:48
0
Определились все участники 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
19 октября 2023, 22:13
0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
29 сентября 2023, 13:59
2
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
28 апреля 2023, 13:40
15
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
28 апреля 2023, 07:42
3
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
27 апреля 2023, 10:10
2
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
26 апреля 2023, 18:55
1
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
26 апреля 2023, 17:09
3
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Салют

Форте - Салют - 22 июля 2023

Форте
22.07.2023, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
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Россия
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