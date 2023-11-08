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Авангард
Родина-2
Сын Тихонова перейдет в команду отца в Первой лиге
16 января, 08:53
3
Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет
8 ноября 2023, 13:40
0
Врач «Родины» оказала помощь пострадавшему в ДТП в Турции
8 февраля 2023, 08:11
2
Товарищеский матч. «Урал» проиграл «Родине-2»
30 января 2023, 11:44
2
Тренер «Барселоны» возглавил «Родину-2». Он работал с Гави
16 января 2023, 11:07
1
Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет
8 ноября 2023, 13:40
0
«Авангард» объявил о переходе 18-летнего Сухарева в ЦСКА
23 января 2021, 15:51
3
«Ростов» подписал игрока «Авангарда» Ковалева
13 июля 2020, 15:10
4
Защитник «Авангарда» Ковалeв: «До последнего надеялся, что клубы договорятся и мой переход в «Ростов» состоится»
1 июня 2020, 12:14
3
«Чемпионат»: «Авангард» отказал «Ростову» в трансфере Ковалева
30 мая 2020, 10:17
3
Сын Тихонова перейдет в команду отца в Первой лиге
16 января, 08:53
3
Врач «Родины» оказала помощь пострадавшему в ДТП в Турции
8 февраля 2023, 08:11
2
Товарищеский матч. «Урал» проиграл «Родине-2»
30 января 2023, 11:44
2
Тренер «Барселоны» возглавил «Родину-2». Он работал с Гави
16 января 2023, 11:07
1
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Последние матчи
Все
Авангард
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
3 : 1
02.03.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Челябинск
2 : 1
03.03.2024
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
3 : 1
02.03.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Челябинск
2 : 1
03.03.2024
Родина-2

Авангард - Родина-2 - 22 июля 2023

Авангард
22.07.2023, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
4 : 0
Матч завершен
Родина-2
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