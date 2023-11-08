Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет

«Авангард» объявил о переходе 18-летнего Сухарева в ЦСКА

Защитник «Авангарда» Ковалeв: «До последнего надеялся, что клубы договорятся и мой переход в «Ростов» состоится»