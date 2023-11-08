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Врач «Родины» оказала помощь пострадавшему в ДТП в Турции
Товарищеский матч. «Урал» проиграл «Родине-2»
Тренер «Барселоны» возглавил «Родину-2». Он работал с Гави
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«Авангард» объявил о переходе 18-летнего Сухарева в ЦСКА
«Ростов» подписал игрока «Авангарда» Ковалева
Защитник «Авангарда» Ковалeв: «До последнего надеялся, что клубы договорятся и мой переход в «Ростов» состоится»
«Чемпионат»: «Авангард» отказал «Ростову» в трансфере Ковалева
Сын Тихонова перейдет в команду отца в Первой лиге
Врач «Родины» оказала помощь пострадавшему в ДТП в Турции
Товарищеский матч. «Урал» проиграл «Родине-2»
Тренер «Барселоны» возглавил «Родину-2». Он работал с Гави