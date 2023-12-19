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Ларин рассказал, сколько Осинькин и Умяров зарабатывали в «Чертаново»
Ларин объяснил победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
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Ларин объяснил победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
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«Спартак» интересуется 16-летним форвардом «Чертаново»
Романцев побывал в расположении клуба Второй лиги
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