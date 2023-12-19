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Легенда «Амкара» Белоруков нашел работу в Первой лиге
4 февраля, 11:59
0
Ларин рассказал, сколько Осинькин и Умяров зарабатывали в «Чертаново»
19 декабря 2023, 20:59
0
Ларин объяснил победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
9 декабря 2023, 19:14
4
Клуб Второй лиги хочет назначить Зырянова
22 ноября 2023, 18:46
2
16-летний полузащитник «Чертаново» отказал «Зениту»
31 октября 2023, 23:38
11
Ларин рассказал, сколько Осинькин и Умяров зарабатывали в «Чертаново»
19 декабря 2023, 20:59
0
Ларин объяснил победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
9 декабря 2023, 19:14
4
16-летний полузащитник «Чертаново» отказал «Зениту»
31 октября 2023, 23:38
11
«Спартак» интересуется 16-летним форвардом «Чертаново»
11 сентября 2023, 08:14
5
Романцев побывал в расположении клуба Второй лиги
27 августа 2023, 12:22
1
Легенда «Амкара» Белоруков нашел работу в Первой лиге
4 февраля, 11:59
0
Клуб Второй лиги хочет назначить Зырянова
22 ноября 2023, 18:46
2
Российский футболист погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
12 октября 2023, 10:40
0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
29 сентября 2023, 13:59
2
Божович – о судействе: «Однажды я закрылся в туалете и плакал – Сухину до сих пор ненавижу»
10 августа 2023, 12:49
8
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Чертаново - Амкар-Пермь - 22 июля 2023

Чертаново
22.07.2023, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
0 : 2
Матч завершен
Амкар-Пермь
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Стадион:
Арена Чертаново
Россия
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