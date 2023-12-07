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Новости команд
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Текстильщик
Новосибирск
Григорян ведет переговоры с клубом из Второй лиги
7 декабря 2023, 10:10
0
Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»
30 ноября 2023, 19:30
5
Мостовой может возглавить команду из Второй лиги
30 ноября 2023, 18:50
8
Экс-хавбек «Зенита» рассказал, как мог уйти в клуб из Нидерландов
28 ноября 2023, 10:39
0
Ефремов объяснил, почему футболисты боятся говорить о «закулисных играх» агентов
4 октября 2023, 10:07
3
Григорян ведет переговоры с клубом из Второй лиги
7 декабря 2023, 10:10
0
Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»
30 ноября 2023, 19:30
5
Мостовой может возглавить команду из Второй лиги
30 ноября 2023, 18:50
8
Экс-хавбек «Зенита» рассказал, как мог уйти в клуб из Нидерландов
28 ноября 2023, 10:39
0
Ефремов объяснил, почему футболисты боятся говорить о «закулисных играх» агентов
4 октября 2023, 10:07
3
Романцев побывал в расположении клуба Второй лиги
27 августа 2023, 12:22
1
Бояринцев может возглавить «Новосибирск» после выхода в ФНЛ с «Родиной»
6 июня 2022, 16:30
1
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Текстильщик
Новосибирск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
02.03.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Чайка
0 : 0
03.03.2024
Новосибирск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
02.03.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Чайка
0 : 0
03.03.2024
Новосибирск

Текстильщик - Новосибирск - 22 июля 2023

Текстильщик
22.07.2023, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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