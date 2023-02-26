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Америка
Сент-Луис
Файзуллаев отказал клубу МЛС
19 февраля, 08:41
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
9 февраля, 17:50
1
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
9 февраля, 14:36
0
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
27 января, 01:00
6
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
25 января, 19:30
3
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
9 февраля, 17:50
1
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
9 февраля, 14:36
0
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
27 января, 01:00
6
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
25 января, 19:30
3
«Зенит» за 10 миллионов хочет подписать экс-игрока «Реала»
24 января, 15:45
9
Файзуллаев отказал клубу МЛС
19 февраля, 08:41
1
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
26 февраля 2023, 08:51
1
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Америка
Сент-Луис
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Реал Эстели
2 : 1
07.02.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Америка
2 : 0
15.02.2024
Реал Эстели
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Сент-Луис
2 : 1
21.02.2024
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 2 тур
Сент-Луис
1 : 1
25.02.2024
Реал Солт-Лейк
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Динамо Хьюстон
1 : 0
28.02.2024
Сент-Луис
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Америка
2 : 0
15.02.2024
Реал Эстели
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Реал Эстели
2 : 1
07.02.2024
Америка
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
2 : 0
03.03.2024
Нью-Йорк Сити
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Динамо Хьюстон
1 : 0
28.02.2024
Сент-Луис
США. МЛС, 2 тур
Сент-Луис
1 : 1
25.02.2024
Реал Солт-Лейк
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Сент-Луис
2 : 1
21.02.2024
Динамо Хьюстон

Америка - Сент-Луис - 28 июля 2023

Америка
28.07.2023, пятница, 05:00
Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
4 : 0
Матч завершен
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Сент-Луис
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Статистика матча Америка - Сент-Луис
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