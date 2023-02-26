Файзуллаев отказал клубу МЛС
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
«Зенит» за 10 миллионов хочет подписать экс-игрока «Реала»
Файзуллаев отказал клубу МЛС
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС