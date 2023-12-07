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Гвадалахара
Цинциннати
35-летний Чичарито нашел новый клуб
24 января, 19:17
2
Четыре топ-клуба РПЛ претендуют на форварда сборной Мексики
7 декабря 2023, 22:32
0
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
24 августа 2023, 07:30
1
«Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются игроком сборной Мексики
8 ноября 2022, 17:55
1
Товарищеский матч. «Ювентус» победил «Гвадалахару»
23 июля 2022, 08:16
1
35-летний Чичарито нашел новый клуб
24 января, 19:17
2
Четыре топ-клуба РПЛ претендуют на форварда сборной Мексики
7 декабря 2023, 22:32
0
«Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются игроком сборной Мексики
8 ноября 2022, 17:55
1
Товарищеский матч. «Ювентус» победил «Гвадалахару»
23 июля 2022, 08:16
1
Агент Масиаса: «Переговоры с ЦСКА застряли»
31 января 2022, 22:29
2
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
24 августа 2023, 07:30
1
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
27 февраля 2022, 10:53
1
Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
21 мая 2021, 09:58
2
Яп Стам – новый главный тренер «Цинциннати»
21 мая 2020, 21:40
3
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Гвадалахара
Цинциннати
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Фордж
1 : 3
08.02.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Гвадалахара
2 : 1
14.02.2024
Фордж
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Кавальер
0 : 2
23.02.2024
Цинциннати
США. МЛС, 2 тур
Цинциннати
0 : 0
25.02.2024
Торонто
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Цинциннати
4 : 0
29.02.2024
Кавальер
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Гвадалахара
2 : 1
14.02.2024
Фордж
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Фордж
1 : 3
08.02.2024
Гвадалахара
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
1 : 2
03.03.2024
Цинциннати
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Цинциннати
4 : 0
29.02.2024
Кавальер
США. МЛС, 2 тур
Цинциннати
0 : 0
25.02.2024
Торонто
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Кавальер
0 : 2
23.02.2024
Цинциннати

Гвадалахара - Цинциннати - 28 июля 2023

Гвадалахара
28.07.2023, пятница, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
0 : 2
Матч завершен
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Цинциннати
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