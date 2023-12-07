Гвадалахара

35-летний Чичарито нашел новый клуб
Четыре топ-клуба РПЛ претендуют на форварда сборной Мексики
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
«Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются игроком сборной Мексики
Товарищеский матч. «Ювентус» победил «Гвадалахару»
35-летний Чичарито нашел новый клуб
Четыре топ-клуба РПЛ претендуют на форварда сборной Мексики
«Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются игроком сборной Мексики
Товарищеский матч. «Ювентус» победил «Гвадалахару»
Агент Масиаса: «Переговоры с ЦСКА застряли»
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
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