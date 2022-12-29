Суарес высказался о своем дебюте в МЛС

«Интер Майами» победил в первом матче нового сезона МЛС, у Месси и Суареса по ассисту

Экс-защитник «Манчестер Сити» Онуоха: «В США никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности»