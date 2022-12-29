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Монтеррей
Реал Солт-Лейк
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Тренер «Интер Майами» оценил игру Месси в первом матче нового сезона МЛС
22 февраля, 10:34
0
Суарес высказался о своем дебюте в МЛС
22 февраля, 08:56
0
«Интер Майами» победил в первом матче нового сезона МЛС, у Месси и Суареса по ассисту
22 февраля, 07:47
0
«Интер» – «Солт-Лейк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2024
21 февраля, 12:03
0
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
«Эспаньол» купил Монтеса. Осенью сорвался его переход в «Динамо»
29 декабря 2022, 19:43
1
«Ривер Плейт» купил экс-полузащитника «Зенита»
13 декабря 2022, 15:30
2
Агент Монтеса сомневается, что «Динамо» купит мексиканца
6 сентября 2022, 14:59
1
Агент Монтеса назвал главное препятствие для перехода защитника в «Динамо»
1 сентября 2022, 14:58
1
Тренер «Интер Майами» оценил игру Месси в первом матче нового сезона МЛС
22 февраля, 10:34
0
Суарес высказался о своем дебюте в МЛС
22 февраля, 08:56
0
«Интер Майами» победил в первом матче нового сезона МЛС, у Месси и Суареса по ассисту
22 февраля, 07:47
0
«Интер» – «Солт-Лейк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2024
21 февраля, 12:03
0
Экс-защитник «Манчестер Сити» Онуоха: «В США никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности»
3 июня 2020, 09:09
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Монтеррей
Реал Солт-Лейк
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Комуникасьонес
1 : 4
07.02.2024
Монтеррей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Монтеррей
3 : 0
16.02.2024
Комуникасьонес
США. МЛС, 1 тур
Интер
2 : 0
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 2 тур
Сент-Луис
1 : 1
25.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
02.03.2024
Лос-Анджелес
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Монтеррей
3 : 0
16.02.2024
Комуникасьонес
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Комуникасьонес
1 : 4
07.02.2024
Монтеррей
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
02.03.2024
Лос-Анджелес
США. МЛС, 2 тур
Сент-Луис
1 : 1
25.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Интер
2 : 0
22.02.2024
Реал Солт-Лейк

Монтеррей - Реал Солт-Лейк - 27 июля 2023

Монтеррей
27.07.2023, четверг, 04:30
Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
3 : 0
Матч завершен
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Статистика матча Монтеррей - Реал Солт-Лейк
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1
Желтые карточки
2
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Россия
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