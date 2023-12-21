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Крус Асуль
Интер
Месси и Антонелла в коротком платье сделали совместное фото
4 марта, 00:07
4
МЛС. Дубли Месси и Суареса принесли «Интеру» победу над «Орландо» (5:0)
3 марта, 09:02
0
«Интер» – «Орландо Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
2 марта, 10:26
0
Мостовой ответил, появится ли в России свой Месси
27 февраля, 21:59
2
Месси поздравил Антонеллу с днем рождения
27 февраля, 20:45
0
Агент Кастаньо объяснил, почему игрок выбрал «Краснодар»
8 января, 13:37
2
«Краснодар» объявил о трансфере колумбийского хавбека
5 января, 10:17
2
Агент колумбийца Кастаньо рассказал о возможном трансфере игрока в «Краснодар»
4 января, 11:50
1
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатит за колумбийского опорника Кастаньо
21 декабря 2023, 09:57
5
«Краснодар» согласовал трансфер опорника сборной Колумбии
21 декабря 2023, 08:55
3
Месси и Антонелла в коротком платье сделали совместное фото
4 марта, 00:07
4
МЛС. Дубли Месси и Суареса принесли «Интеру» победу над «Орландо» (5:0)
3 марта, 09:02
0
«Интер» – «Орландо Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
2 марта, 10:26
0
Мостовой ответил, появится ли в России свой Месси
27 февраля, 21:59
2
Месси поздравил Антонеллу с днем рождения
27 февраля, 20:45
0
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Последние матчи
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Крус Асуль
Интер
Товарищеские матчи,
Аль-Наср
6 : 0
01.02.2024
Интер
США. МЛС, 1 тур
Интер
2 : 0
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
26.02.2024
Интер
США. МЛС, 2 тур
Интер
5 : 0
03.03.2024
Орландо Сити
США. МЛС, 2 тур
Интер
5 : 0
03.03.2024
Орландо Сити
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
26.02.2024
Интер
США. МЛС, 1 тур
Интер
2 : 0
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
Товарищеские матчи,
Аль-Наср
6 : 0
01.02.2024
Интер

Крус Асуль - Интер - 22 июля 2023

Крус Асуль
22.07.2023, суббота, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
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