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Алания - Крылья Советов

14.08.2004, Суббота, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. Премьер-лига, 19 тур Алания - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 4:2 Алания
Россия. Премьер-лига 2003
21 тур
16 августа, суббота 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
10 тур
25 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Алания
Россия. Премьер-лига 2002
25 тур
28 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Алания
2 тур
12 марта, вторник 00:00 Алания 1:4 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
18 тур
22 июля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Алания
4 тур
7 апреля, суббота 00:00 Алания 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Алания
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Алания 4:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
25 тур
25 сентября, суббота 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
11 тур
19 июня, суббота 00:00 Крылья Советов 0:3 Алания
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Алания 5:0 Крылья Советов
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 2:2 Алания
Чемпионат России 1997
21 тур
2 августа, суббота 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
4 тур
5 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:3 Алания
Чемпионат России 1996
18 тур
24 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Алания
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Алания 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
23 тур
30 августа, среда 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
13 тур
28 июня, среда 00:00 Крылья Советов 0:1 Алания
Чемпионат России 1994
23 тур
11 сентября, воскресенье 00:00 Алания 0:0 Крылья Советов
13 тур
18 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Алания
Чемпионат России 1993
21 тур
20 июля, вторник 00:00 Крылья Советов 1:1 Алания
5 тур
3 апреля, суббота 00:00 Алания 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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