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Динамо - Алания

17.07.2004, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 17 тур Динамо - Алания
Россия. Премьер-лига 2004
12 тур
19 мая, среда 00:00 Алания 4:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Динамо 0:0 Алания
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Алания 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
10 августа, суббота 00:00 Динамо 0:1 Алания
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Алания 1:2 Динамо
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Алания 3:3 Динамо
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Динамо 2:0 Алания
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Динамо 4:2 Алания
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Алания 0:1 Динамо
Чемпионат России 1999
24 тур
18 сентября, суббота 00:00 Динамо 0:0 Алания
10 тур
13 июня, воскресенье 00:00 Алания 5:1 Динамо
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Динамо 4:1 Алания
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 Алания 2:2 Динамо
Чемпионат России 1997
27 тур
13 сентября, суббота 00:00 Алания 0:1 Динамо
10 тур
17 мая, суббота 00:00 Динамо 1:0 Алания
Чемпионат России 1996
21 тур
20 июля, суббота 00:00 Алания 4:2 Динамо
4 тур
24 марта, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Алания
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Алания 2:0 Динамо
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Динамо 1:2 Алания
Чемпионат России 1994
21 тур
26 августа, пятница 00:00 Динамо 1:1 Алания
12 тур
14 мая, суббота 00:00 Алания 1:1 Динамо
Чемпионат России 1993
20 тур
13 июля, вторник 00:00 Алания 2:1 Динамо
4 тур
27 марта, суббота 00:00 Динамо 2:2 Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 20 тур
12 августа, среда 00:00 Динамо 3:1 Алания
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Алания 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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