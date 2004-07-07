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Динамо - Локомотив

07.07.2004, Среда, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 15 тур Динамо - Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
20 июля, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Локомотив
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Динамо
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2000
22 тур
19 августа, суббота 00:00 Динамо 2:2 Локомотив
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Динамо
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Динамо 2:4 Локомотив
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Локомотив
10 тур
3 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Динамо 3:1 Локомотив
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
Чемпионат России 1996
24 тур
14 августа, среда 00:00 Динамо 4:2 Локомотив
7 тур
14 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Динамо
Чемпионат России 1995
30 тур
26 октября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Динамо
2 тур
8 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:1 Локомотив
Чемпионат России 1994
27 тур
14 октября, пятница 00:00 Динамо 2:2 Локомотив
1 тур
15 марта, вторник 00:00 Локомотив 0:2 Динамо
Чемпионат России 1993
33 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
17 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 17 тур
30 июля, четверг 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Динамо 0:0 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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