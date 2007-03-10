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Судьи
Главный судья:
Александр Гвардис (Калининград)
Помощники:
Булыгин Валерий,Зарипов Ильдар

Луч - Москва

10.03.2007, Суббота, 11:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. Премьер-лига, 1 тур Луч - ФК Москва
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
16 сентября, суббота 00:00 Луч 1:1 Москва
4 тур
8 апреля, суббота 00:00 Москва 2:1 Луч
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