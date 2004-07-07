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Крылья Советов - Ростов

07.07.2004, Среда, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Россия. Премьер-лига, 15 тур Крылья Советов - Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
24 тур
13 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
7 тур
4 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
17 августа, суббота 00:00 Ростов 0:3 Крылья Советов
9 тур
28 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:2 Ростов
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
12 тур
10 июня, воскресенье 00:00 Ростов 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
28 тур
21 октября, суббота 00:00 Ростов 2:0 Крылья Советов
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Крылья Советов 0:3 Ростов
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 Ростов
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 Ростов 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
16 тур
2 июля, среда 00:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
32 тур
19 октября, суббота 00:00 Ростов 1:0 Крылья Советов
15 тур
6 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Ростов
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 2:6 Ростов
12 тур
24 июня, суббота 00:00 Ростов 2:2 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
20 тур
13 июля, вторник 00:00 Ростов 3:3 Крылья Советов
4 тур
26 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 18 тур
2 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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