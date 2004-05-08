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Алания - Ростов

08.05.2004, Суббота, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. Премьер-лига, 10 тур Алания - Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
20 сентября, суббота 00:00 Алания 1:0 Ростов
6 тур
23 апреля, среда 00:00 Ростов 3:1 Алания
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
11 сентября, среда 00:00 Ростов 1:1 Алания
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Алания 2:1 Ростов
Чемпионат России 2001
28 тур
8 ноября, четверг 00:00 Алания 3:0 Ростов
14 тур
24 июня, воскресенье 00:00 Ростов 3:0 Алания
Чемпионат России 2000
25 тур
23 сентября, суббота 00:00 Алания 2:0 Ростов
11 тур
8 июня, четверг 00:00 Ростов 0:1 Алания
Чемпионат России 1999
18 тур
28 сентября, вторник 00:00 Ростов 4:2 Алания
4 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Алания 3:1 Ростов
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Ростов 1:0 Алания
15 тур
1 июля, среда 00:00 Алания 0:1 Ростов
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Алания 0:0 Ростов
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:0 Алания
Чемпионат России 1996
23 тур
17 августа, суббота 00:00 Алания 3:2 Ростов
6 тур
6 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:2 Алания
Чемпионат России 1995
25 тур
16 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 Алания
5 тур
9 мая, вторник 00:00 Алания 4:1 Ростов
Чемпионат России 1993
30 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Ростов 3:3 Алания
14 тур
9 июня, среда 00:00 Алания 3:0 Ростов
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 5 тур
4 октября, воскресенье 00:00 Алания 1:0 Ростов
Первый этап, 2 тур
5 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:0 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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