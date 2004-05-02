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Динамо - Крылья Советов

02.05.2004, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 9 тур Динамо - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
2 тур
23 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Динамо
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
30 тур
22 октября, понедельник 00:00 Крылья Советов 3:0 Динамо
1 тур
11 марта, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
9 тур
17 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Динамо
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Динамо 3:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
15 тур
1 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
20 тур
6 августа, среда 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
Чемпионат России 1995
26 тур
23 сентября, суббота 00:00 Динамо 4:1 Крылья Советов
5 тур
9 мая, вторник 00:00 Крылья Советов 1:4 Динамо
Чемпионат России 1994
24 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 Динамо
7 тур
16 апреля, суббота 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
28 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
12 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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