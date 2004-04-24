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ЦСКА - Алания

24.04.2004, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 8 тур ЦСКА - Алания
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
9 августа, суббота 00:00 ЦСКА 3:0 Алания
9 тур
18 мая, воскресенье 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
2 ноября, суббота 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
5 тур
30 марта, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Алания
Чемпионат России 2001
20 тур
4 августа, суббота 00:00 Алания 0:0 ЦСКА
6 тур
18 апреля, среда 00:00 ЦСКА 3:0 Алания
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Алания 2:1 ЦСКА
12 тур
13 июня, вторник 00:00 ЦСКА 0:1 Алания
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 ЦСКА 4:1 Алания
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1998
21 тур
15 августа, суббота 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
6 тур
2 мая, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Алания
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Алания 3:0 ЦСКА
2 тур
22 марта, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Алания
Чемпионат России 1996
31 тур
12 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Алания
14 тур
3 июля, среда 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1995
29 тур
21 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Алания
3 тур
4 июля, вторник 00:00 Алания 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Алания
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Алания 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Алания 2:0 ЦСКА
11 тур
13 мая, четверг 00:00 ЦСКА 4:0 Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:4 Алания
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Алания 2:0 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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