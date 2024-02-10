У «Реала» летом будут четыре левых защитника – клуб оставит двоих
Хави выругался во время матча с «Атлетиком»: «Пошел ты, чувак, я проклят!»
«Реал» и «Бавария» нашли компромисс по трансферу Дэвиса
В Испании анонсировали наказание для судьи, работавшего на скандальном матче «Валенсия» – «Реал»
Информация о травмах Педри и де Йонга из «Барселоны»
У «Реала» летом будут четыре левых защитника – клуб оставит двоих
«Реал» и «Бавария» нашли компромисс по трансферу Дэвиса
В Испании анонсировали наказание для судьи, работавшего на скандальном матче «Валенсия» – «Реал»
«ПСЖ» рассчитывает заработать до 150 миллионов на уходе Мбаппе
Куртуа приехал на матч родной команды – она проиграла 0:3
Хави выругался во время матча с «Атлетиком»: «Пошел ты, чувак, я проклят!»
Информация о травмах Педри и де Йонга из «Барселоны»
Морено: «Между работой в «Барселоне» и «Сочи» разницы нет»
Спортивный директор «Барселоны» выбрал идеального тренера на замену Хави
Назван самый недисциплинированный главный тренер в Ла Лиге