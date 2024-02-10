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2
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4 марта, 15:30
0
У «Реала» летом будут четыре левых защитника – клуб оставит двоих
4 марта, 22:43
1
«Реал» и «Бавария» нашли компромисс по трансферу Дэвиса
4 марта, 19:19
0
В Испании анонсировали наказание для судьи, работавшего на скандальном матче «Валенсия» – «Реал»
4 марта, 17:29
2
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1
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0
Хави выругался во время матча с «Атлетиком»: «Пошел ты, чувак, я проклят!»
4 марта, 19:55
0
Информация о травмах Педри и де Йонга из «Барселоны»
4 марта, 15:30
0
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11.02.2024
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Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
1 : 1
18.02.2024
Реал
Лига чемпионов, 1/8 финала
РБ Лейпциг
0 : 1
13.02.2024
Реал
Испания. Примера, 24 тур
Реал
4 : 0
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 27 тур
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0 : 0
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Лига чемпионов, 1/8 финала
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Барселона
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3 : 3
11.02.2024
Гранада

Реал - Барселона - 30 июля 2023

Реал
30.07.2023, воскресенье, 00:05
Товарищеские матчи
0 : 3
Матч завершен
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Барселона
15' У. Дембеле
85' Ф. Лопес
90+1' Ф. Торрес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Реал - Барселона
Матч завершен
90' +1
ГОЛ! 0:3
Ферран Торрес
85'
ГОЛ! 0:2
Фермин Лопес
Замена
Браим Диас ️️️️➡️️ Родриго
83'
Желтая карточка
Давид Алаба
81'
77'
Замена
️️️️➡️️ Рональд Араухо
77'
Замена
Маркос Алонсо ️️️️➡️️ Френки де Йонг
76'
Замена
Ферран Торрес ️️️️➡️️ Ориоль Ромеу
76'
Замена
Ансу Фати ️️️️➡️️ Роберт Левандовски
76'
Замена
️️️️➡️️ Алекс Бальде
Замена
Хоселу ️️️️➡️️ Джуд Беллингем
73'
71'
Желтая карточка
Ориоль Ромеу
66'
Замена
Фермин Лопес ️️️️➡️️ Педри
66'
Замена
Рафинья ️️️️➡️️ Усман Дембеле
62'
Желтая карточка
Жюль Кунде
Замена
Лука Модрич ️️️️➡️️ Эдуардо Камавинга
58'
Замена
Тони Кроос ️️️️➡️️ Федерико Вальверде
58'
Желтая карточка
Даниэль Карвахаль
45' +3
Замена
Фран Гарсия ️️️️➡️️ Ферлан Менди
45'
42'
Замена
Серхи Роберто ️️️️➡️️ Илкай Гюндоган
41'
Желтая карточка
Френки де Йонг
Желтая карточка
Эдуардо Камавинга
34'
29'
Замена
Эрик Гарсия ️️️️➡️️ Андреас Кристенсен
Желтая карточка
Орельен Чуамени
25'
Пенальти не реализован
Винисиус
20'
15'
ГОЛ! 0:1
Усман Дембеле
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
25
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Давид Алаба
ЦЗ
2
Даниэль Карвахаль
ПЗ
18
Орельен Чуамени
ОП
12
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Федерико Вальверде
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
18
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Реал
26
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас
ПВ
14
Хоселу
ЦФ
Барселона
16
Фермин Лопес
ЦП
26
Андер Астралага
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
25
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Серхи Роберто
ПЗ
34
Алейш Гарридо
ЦП
79
Франк Кессье
ЦП
9
Гави
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Рафинья
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
27
Ламин Ямаль
ПВ
4-1-3-2
25
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
4
Алаба
2
Карвахаль
18
Чуамени
12
Камавинга
5
Беллингем
15
Вальверде
7
Винисиус
11
Родриго
4-4-1-1
1
тер Стеген
23
Кунде
15
Кристенсен
4
Араухо
3
Бальде
8
Педри
21
де Йонг
22
Гюндоган
18
Ромеу
10
Дембеле
9
Левандовски
23
Менди
20
Гарсия
20
Гарсия
23
Менди
12
Камавинга
5
Модрич
5
Модрич
12
Камавинга
15
Вальверде
8
Кроос
8
Кроос
15
Вальверде
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
5
Беллингем
14
Хоселу
14
Хоселу
5
Беллингем
8
Педри
16
Лопес
16
Лопес
8
Педри
21
де Йонг
17
Алонсо
17
Алонсо
21
де Йонг
15
Кристенсен
25
Гарсия
25
Гарсия
15
Кристенсен
22
Гюндоган
20
Роберто
20
Роберто
22
Гюндоган
9
Левандовски
31
Фати
31
Фати
9
Левандовски
10
Дембеле
11
Рафинья
11
Рафинья
10
Дембеле
18
Ромеу
7
Торрес
7
Торрес
18
Ромеу
Остались в запасе
Реал
Барселона
26
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Лукас
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
26
Андер Астралага
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
34
Алейш Гарридо
ЦП
79
Франк Кессье
ЦП
9
Гави
ЦП
27
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
26
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Лукас
ПВ
Остались в запасе
26
Андер Астралага
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
34
Алейш Гарридо
ЦП
79
Франк Кессье
ЦП
9
Гави
ЦП
27
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Реал - Барселона
4
3
Желтые карточки
4
3
Россия
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