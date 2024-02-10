У «Реала» летом будут четыре левых защитника – клуб оставит двоих

Хави выругался во время матча с «Атлетиком»: «Пошел ты, чувак, я проклят!»

«Реал» и «Бавария» нашли компромисс по трансферу Дэвиса

В Испании анонсировали наказание для судьи, работавшего на скандальном матче «Валенсия» – «Реал»