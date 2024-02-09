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Челси
Боруссия Д
Фанаты «Челси» скандировали фамилию Абрамовича на матче с «Брентфордом»
3 марта, 12:27
1
АПЛ. «Ливерпуль» вырвал победу над «Форест» на 99-й минуте (1:1), «Челси» сыграл вничью с «Брентфордом»
2 марта, 20:06
1
Обзор матча «Брентфорд» – «Челси» голы и лучшие моменты (Видео)
2 марта, 19:55
0
«Унион» – «Бруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
2 марта, 15:10
0
«Челси» готов летом продать семь игроков
2 марта, 11:00
1
Фанаты «Челси» скандировали фамилию Абрамовича на матче с «Брентфордом»
3 марта, 12:27
1
АПЛ. «Ливерпуль» вырвал победу над «Форест» на 99-й минуте (1:1), «Челси» сыграл вничью с «Брентфордом»
2 марта, 20:06
1
Обзор матча «Брентфорд» – «Челси» голы и лучшие моменты (Видео)
2 марта, 19:55
0
«Челси» готов летом продать семь игроков
2 марта, 11:00
1
«Брентфорд» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
2 марта, 09:59
0
«Унион» – «Бруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
2 марта, 15:10
0
«Унион» – «Боруссия» Д: прогноз на матч 24 тура Бундеслиги, 2 марта
1 марта, 22:58
0
Только один игрок сделал больше ассистов в истории Бундеслиги, чем Ройс
27 февраля, 21:26
0
«ПСЖ» хочет усилиться вратарем из Бундеслиги
26 февраля, 17:36
1
Бундеслига. «Боруссия» проиграла дома «Хоффенхайму» (2:3), Байер сделал дубль
25 февраля, 21:26
2
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Челси
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
3 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
1 : 1
17.02.2024
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Сити
1 : 1
17.02.2024
Челси
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСВ
1 : 1
20.02.2024
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
0 : 0
23.02.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Брентфорд
2 : 2
02.03.2024
Челси
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
3 : 2
28.02.2024
Лидс
Англия. Кубок лиги, Финал
Челси
0 : 1
25.02.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
0 : 0
23.02.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Сити
1 : 1
17.02.2024
Челси
Германия. Бундеслига, 24 тур
Унион
0 : 2
02.03.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
2 : 3
25.02.2024
Хоффенхайм
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСВ
1 : 1
20.02.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
1 : 1
17.02.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
3 : 0
09.02.2024
Фрайбург

Челси - Боруссия Д - 03 августа 2023

Челси
03.08.2023, четверг, 03:30
Товарищеские матчи
1 : 1
Матч завершен
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Боруссия Д
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