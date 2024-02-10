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Англия. Премьер-лига, 25 тур
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1 : 4
17.02.2024
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Германия. Бундеслига, 22 тур
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18.02.2024
Бавария
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21.02.2024
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Англия. Премьер-лига, 27 тур
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0 : 1
02.03.2024
Ливерпуль
Англия. Кубок, 1/8 финала
Ливерпуль
3 : 0
28.02.2024
Саутгемптон
Англия. Кубок лиги, Финал
Челси
0 : 1
25.02.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ливерпуль
4 : 1
21.02.2024
Лутон Таун
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Брентфорд
1 : 4
17.02.2024
Ливерпуль
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
2 : 2
01.03.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
2 : 1
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РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 22 тур
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3 : 2
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Бавария
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лацио
1 : 0
14.02.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
3 : 0
10.02.2024
Бавария

Ливерпуль - Бавария - 02 августа 2023

Ливерпуль
02.08.2023, среда, 14:30
Товарищеские матчи
3 : 4
Матч завершен
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Бавария
2' К. Гакпо
28' В. ван Дейк
67' Л. Диас
33' С. Гнабри
42' Л. Сане
80' Й. Станишич
90+1' Ф. Кретциг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Ливерпуль - Бавария
Матч завершен
90' +1
ГОЛ! 3:4
Франс Кретциг
80'
ГОЛ! 3:3
Йосип Станишич
Замена
Джеймс Макконнелл ️️️️➡️️ Доминик Собослаи
76'
Замена
Джарел Куанса ️️️️➡️️ Вирджил ван Дейк
76'
Замена
Бен Доак ️️️️➡️️ Мохамед Салах
76'
Замена
Бобби Кларк ️️️️➡️️ Кертис Джонс
75'
69'
Замена
Александар Павлович ️️️️➡️️ Йозуа Киммих
69'
Замена
Буна Сарр ️️️️➡️️ Матис Тель
ГОЛ! 3:2
Луис Диас
67'
Замена
Харви Эллиот ️️️️➡️️ Эндрю Робертсон
62'
Замена
Джо Гомес ️️️️➡️️ Коди Гакпо
62'
Замена
Константинос Цимикас ️️️️➡️️ Трент Александер-Арнольд
62'
61'
Замена
Франс Кретциг ️️️️➡️️ Бенжамен Павар
61'
Замена
Райан Гравенберх ️️️️➡️️ Серж Гнабри
61'
Замена
Ариджон Ибрагимович ️️️️➡️️ Джамал Мусиала
61'
Замена
Нуссаир Мазрауи ️️️️➡️️ Альфонсо Дэвис
61'
Замена
Леон Горецка ️️️️➡️️ Конрад Лаймер
61'
Замена
Йосип Станишич ️️️️➡️️ Дайот Упамекано
Желтая карточка
Трент Александер-Арнольд
58'
Желтая карточка
Коди Гакпо
56'
46'
Замена
Свен Ульрайх ️️️️➡️️ Янн Зоммер
Замена
Дарвин Нуньес ️️️️➡️️ Алексис Мак Аллистер
46'
Замена
Луис Диас ️️️️➡️️ Диогу Жота
46'
Замена
Ибраима Конате ️️️️➡️️ Жоэль Матип
46'
46'
Замена
Кингсли Коман ️️️️➡️️ Лерой Сане
46'
Замена
Матейс де Лигт ️️️️➡️️ Ким Мин-Джэ
42'
ГОЛ! 2:2
Лерой Сане
33'
ГОЛ! 2:1
Серж Гнабри
ГОЛ! 2:0
Вирджил ван Дейк
28'
ГОЛ! 1:0
Коди Гакпо
2'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
18
Коди Гакпо
ЛВ
1
Алиссон
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Диогу Жота
ЛВ
11
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
42
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
39
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ливерпуль
5
Ибраима Конате
ЦЗ
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
62
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
50
Бен Доак
ПВ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
42
Бобби Кларк
ЦП
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
94
Мелкаму Фрауендорф
ЦП
19
Харви Эллиот
АП
Бавария
45
Александар Павлович
ОП
26
Свен Ульрайх
ВР
8
Леон Горецка
ЦП
20
Буна Сарр
ПЗ
40
Матейс де Лигт
ЦЗ
38
Райан Гравенберх
ЦП
11
Кингсли Коман
ЛВ
27
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
40
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
41
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
4-2-3-1
1
Алиссон
26
Робертсон
4
ван Дейк
32
Матип
66
Александер-Арнольд
17
Джонс
10
Мак Аллистер
20
Жота
8
Собослаи
11
Салах
18
Гакпо
4-1-1-3-1
1
Зоммер
28
Павар
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
10
Сане
42
Мусиала
7
Гнабри
39
Тель
32
Матип
5
Конате
5
Конате
32
Матип
18
Гакпо
2
Гомес
2
Гомес
18
Гакпо
8
Собослаи
53
Макконнелл
53
Макконнелл
8
Собослаи
66
Александер-Арнольд
21
Цимикас
21
Цимикас
66
Александер-Арнольд
11
Салах
50
Доак
50
Доак
11
Салах
4
ван Дейк
78
Куанса
78
Куанса
4
ван Дейк
20
Жота
7
Диас
7
Диас
20
Жота
17
Джонс
42
Кларк
42
Кларк
17
Джонс
10
Мак Аллистер
9
Нуньес
9
Нуньес
10
Мак Аллистер
26
Робертсон
19
Эллиот
19
Эллиот
26
Робертсон
6
Киммих
45
Павлович
45
Павлович
6
Киммих
1
Зоммер
26
Ульрайх
26
Ульрайх
1
Зоммер
27
Лаймер
8
Горецка
8
Горецка
27
Лаймер
39
Тель
20
Сарр
20
Сарр
39
Тель
3
Мин-Джэ
40
де Лигт
40
де Лигт
3
Мин-Джэ
7
Гнабри
38
Гравенберх
38
Гравенберх
7
Гнабри
10
Сане
11
Коман
11
Коман
10
Сане
42
Мусиала
27
Ибрагимович
27
Ибрагимович
42
Мусиала
19
Дэвис
40
Мазрауи
40
Мазрауи
19
Дэвис
28
Павар
41
Кретциг
41
Кретциг
28
Павар
2
Упамекано
2
Станишич
2
Станишич
2
Упамекано
Остались в запасе
Ливерпуль
Бавария
13
Адриан
ВР
62
Куивин Келлехер
ВР
94
Мелкаму Фрауендорф
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
62
Куивин Келлехер
ВР
94
Мелкаму Фрауендорф
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ливерпуль - Бавария
2
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