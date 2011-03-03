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Манчестер Юнайтед
Боруссия Д
Названы два главных претендента на Осимхена
4 марта, 17:55
0
Холанд двумя словами подвел итог дерби Манчестера
4 марта, 16:04
6
Гвардиола прокомментировал чудовищный промах Холанда в дерби «Ман Сити» – «МЮ»
4 марта, 14:14
0
Холанд стал рекордсменом «Сити» в матчах против «МЮ» в АПЛ
4 марта, 13:29
0
«Хорошо выступили»: тен Хаг – о поражении «МЮ» в дерби
3 марта, 21:51
11
Названы два главных претендента на Осимхена
4 марта, 17:55
0
Холанд двумя словами подвел итог дерби Манчестера
4 марта, 16:04
6
Гвардиола прокомментировал чудовищный промах Холанда в дерби «Ман Сити» – «МЮ»
4 марта, 14:14
0
Холанд стал рекордсменом «Сити» в матчах против «МЮ» в АПЛ
4 марта, 13:29
0
«Хорошо выступили»: тен Хаг – о поражении «МЮ» в дерби
3 марта, 21:51
11
«Унион» – «Бруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
2 марта, 15:10
0
«Унион» – «Боруссия» Д: прогноз на матч 24 тура Бундеслиги, 2 марта
1 марта, 22:58
0
Только один игрок сделал больше ассистов в истории Бундеслиги, чем Ройс
27 февраля, 21:26
0
«ПСЖ» хочет усилиться вратарем из Бундеслиги
26 февраля, 17:36
1
Бундеслига. «Боруссия» проиграла дома «Хоффенхайму» (2:3), Байер сделал дубль
25 февраля, 21:26
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Манчестер Юнайтед
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
3 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Астон Вилла
1 : 2
11.02.2024
Манчестер Юнайтед
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
1 : 1
17.02.2024
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Лутон Таун
1 : 2
18.02.2024
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСВ
1 : 1
20.02.2024
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Сити
3 : 1
03.03.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/8 финала
Ноттингем Форест
0 : 1
28.02.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 2
24.02.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Лутон Таун
1 : 2
18.02.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Астон Вилла
1 : 2
11.02.2024
Манчестер Юнайтед
Германия. Бундеслига, 24 тур
Унион
0 : 2
02.03.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
2 : 3
25.02.2024
Хоффенхайм
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСВ
1 : 1
20.02.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
1 : 1
17.02.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
3 : 0
09.02.2024
Фрайбург

Манчестер Юнайтед - Боруссия Д - 31 июля 2023

Манчестер Юнайтед
31.07.2023, понедельник, 04:00
Товарищеские матчи
2 : 3
Матч завершен
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Боруссия Д
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Россия
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