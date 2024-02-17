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Манчестер Сити
Атлетико
Родри установил рекорд АПЛ
4 марта, 17:05
0
Холанд двумя словами подвел итог дерби Манчестера
4 марта, 16:04
6
Гвардиола прокомментировал чудовищный промах Холанда в дерби «Ман Сити» – «МЮ»
4 марта, 14:14
0
Холанд стал рекордсменом «Сити» в матчах против «МЮ» в АПЛ
4 марта, 13:29
0
Гвардиола выделил лучшего игрока сезона АПЛ
3 марта, 22:57
8
Родри установил рекорд АПЛ
4 марта, 17:05
0
Холанд двумя словами подвел итог дерби Манчестера
4 марта, 16:04
6
Гвардиола прокомментировал чудовищный промах Холанда в дерби «Ман Сити» – «МЮ»
4 марта, 14:14
0
Холанд стал рекордсменом «Сити» в матчах против «МЮ» в АПЛ
4 марта, 13:29
0
Гвардиола выделил лучшего игрока сезона АПЛ
3 марта, 22:57
8
«Атлетико» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
3 марта, 10:32
0
«Атлетико» – «Бетис»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 3 марта
2 марта, 14:33
0
Кубок Испании. «Атлетико» вылетел из турнира, проиграв оба полуфинала «Атлетику»
1 марта, 01:37
1
«Атлетик» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 февраля 2024
29 февраля, 09:42
0
«Атлетико» определился с суммой, которую потребует у «Барселоны» за Феликса
28 февраля, 17:43
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Манчестер Сити
Атлетико
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
5 : 0
17.02.2024
Лас-Пальмас
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Сити
1 : 1
17.02.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
1 : 0
20.02.2024
Брентфорд
Лига чемпионов, 1/8 финала
Интер
1 : 0
20.02.2024
Атлетико
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Борнмут
0 : 1
24.02.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Сити
3 : 1
03.03.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/8 финала
Лутон Таун
2 : 6
27.02.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Борнмут
0 : 1
24.02.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
1 : 0
20.02.2024
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Сити
1 : 1
17.02.2024
Челси
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
2 : 1
03.03.2024
Бетис
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетик
3 : 0
29.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 26 тур
Альмерия
2 : 2
24.02.2024
Атлетико
Лига чемпионов, 1/8 финала
Интер
1 : 0
20.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
5 : 0
17.02.2024
Лас-Пальмас

Манчестер Сити - Атлетико - 30 июля 2023

Манчестер Сити
30.07.2023, воскресенье, 14:45
Товарищеские матчи
1 : 2
Матч завершен
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