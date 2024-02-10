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Фанаты «Челси» скандировали фамилию Абрамовича на матче с «Брентфордом»
3 марта, 12:27
1
АПЛ. «Ливерпуль» вырвал победу над «Форест» на 99-й минуте (1:1), «Челси» сыграл вничью с «Брентфордом»
2 марта, 20:06
1
Обзор матча «Брентфорд» – «Челси» голы и лучшие моменты (Видео)
2 марта, 19:55
0
«Челси» готов летом продать семь игроков
2 марта, 11:00
1
«Брентфорд» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
2 марта, 09:59
0
«Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 2 марта
1 марта, 15:50
0
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
28 февраля, 22:19
0
Обзор матча «Арсенал» – «Ньюкасл» голы и лучшие моменты (Видео)
25 февраля, 00:55
0
АПЛ. «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» (4:1), до 1-го места – 2 очка
25 февраля, 00:54
0
«Арсенал» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024
24 февраля, 17:22
0
Фанаты «Челси» скандировали фамилию Абрамовича на матче с «Брентфордом»
3 марта, 12:27
1
АПЛ. «Ливерпуль» вырвал победу над «Форест» на 99-й минуте (1:1), «Челси» сыграл вничью с «Брентфордом»
2 марта, 20:06
1
Обзор матча «Брентфорд» – «Челси» голы и лучшие моменты (Видео)
2 марта, 19:55
0
«Челси» готов летом продать семь игроков
2 марта, 11:00
1
«Брентфорд» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
2 марта, 09:59
0
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Последние матчи
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Ньюкасл
Челси
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ноттингем Форест
2 : 3
10.02.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ньюкасл
2 : 2
17.02.2024
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Сити
1 : 1
17.02.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
0 : 0
23.02.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 1
24.02.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ньюкасл
3 : 0
02.03.2024
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, 1/8 финала
Блэкберн
1 : 1
27.02.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 1
24.02.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ньюкасл
2 : 2
17.02.2024
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ноттингем Форест
2 : 3
10.02.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Брентфорд
2 : 2
02.03.2024
Челси
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
3 : 2
28.02.2024
Лидс
Англия. Кубок лиги, Финал
Челси
0 : 1
25.02.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
0 : 0
23.02.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Сити
1 : 1
17.02.2024
Челси

Ньюкасл - Челси - 27 июля 2023

Ньюкасл
27.07.2023, четверг, 03:15
Товарищеские матчи
1 : 1
Матч завершен
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Челси
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