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Фанаты «Челси» скандировали фамилию Абрамовича на матче с «Брентфордом»
АПЛ. «Ливерпуль» вырвал победу над «Форест» на 99-й минуте (1:1), «Челси» сыграл вничью с «Брентфордом»
Обзор матча «Брентфорд» – «Челси» голы и лучшие моменты (Видео)
«Челси» готов летом продать семь игроков
«Брентфорд» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024