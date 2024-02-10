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«Реал» и «Бавария» нашли компромисс по трансферу Дэвиса
4 марта, 19:19
0
Только 2 тренера одержали больше побед в первых 50 матчах Бундеслиги, чем Хаби Алонсо
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1 : 1
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24.02.2024
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Бохум
3 : 2
18.02.2024
Бавария
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лацио
1 : 0
14.02.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
3 : 0
10.02.2024
Бавария
Англия. Премьер-лига, 27 тур
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3 : 1
03.03.2024
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20.02.2024
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1 : 1
17.02.2024
Челси

Бавария - Манчестер Сити - 26 июля 2023

Бавария
26.07.2023, среда, 13:30
Товарищеские матчи
1 : 2
Матч завершен
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Манчестер Сити
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Россия
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