Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Динамо Бр
Краснодар-2
Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии
20 декабря 2023, 10:55
0
Писарев ответил, заметил ли он «выгорание» Карпина
25 октября 2023, 22:46
1
Писарев заявил о конфликте в «Спартаке»
25 октября 2023, 19:20
7
Писарев возглавил вторую команду «Краснодара»
11 августа 2023, 14:59
6
Тульский «Арсенал» арендовал двух нигерийцев у «Краснодара»
5 июля 2023, 12:38
1
Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии
20 декабря 2023, 10:55
0
Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2
22 сентября 2021, 19:55
5
Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ
18 сентября 2021, 23:10
4
ФНЛ. «Оренбург» победил «Динамо» Бр, «Спартак-2» и «Чертаново» забили на двоих семь голов и другие результаты
15 мая 2021, 22:14
1
Определились все команды, вылетевшие из ФНЛ
15 мая 2021, 18:44
11
Писарев ответил, заметил ли он «выгорание» Карпина
25 октября 2023, 22:46
1
Писарев заявил о конфликте в «Спартаке»
25 октября 2023, 19:20
7
Писарев возглавил вторую команду «Краснодара»
11 августа 2023, 14:59
6
Тульский «Арсенал» арендовал двух нигерийцев у «Краснодара»
5 июля 2023, 12:38
1
Определились все команды, вылетевшие из Первой лиги: в их числе «Уфа»
3 июня 2023, 16:16
5
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Бр
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
02.03.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Краснодар-2
1 : 0
03.03.2024
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
02.03.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Краснодар-2
1 : 0
03.03.2024
Велес

Динамо Бр - Краснодар-2 - 16 июля 2023

Динамо Бр
16.07.2023, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
Краснодар-2
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Динамо Бр - Краснодар-2
2
1
Желтые карточки
2
1
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+