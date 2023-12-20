Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии
Писарев ответил, заметил ли он «выгорание» Карпина
Писарев заявил о конфликте в «Спартаке»
Писарев возглавил вторую команду «Краснодара»
Тульский «Арсенал» арендовал двух нигерийцев у «Краснодара»
Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии
Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2
Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ
ФНЛ. «Оренбург» победил «Динамо» Бр, «Спартак-2» и «Чертаново» забили на двоих семь голов и другие результаты
Определились все команды, вылетевшие из ФНЛ
Писарев ответил, заметил ли он «выгорание» Карпина
Писарев заявил о конфликте в «Спартаке»
Писарев возглавил вторую команду «Краснодара»
Тульский «Арсенал» арендовал двух нигерийцев у «Краснодара»
Определились все команды, вылетевшие из Первой лиги: в их числе «Уфа»