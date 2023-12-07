Ефремов объяснил, почему футболисты боятся говорить о «закулисных играх» агентов

Экс-хавбек «Зенита» рассказал, как мог уйти в клуб из Нидерландов

Мостовой может возглавить команду из Второй лиги

Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»

Григорян ведет переговоры с клубом из Второй лиги

Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию

«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге

«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»

В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»