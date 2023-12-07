Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Салют
Текстильщик
Григорян ведет переговоры с клубом из Второй лиги
7 декабря 2023, 10:10
0
Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»
30 ноября 2023, 19:30
5
Мостовой может возглавить команду из Второй лиги
30 ноября 2023, 18:50
8
Экс-хавбек «Зенита» рассказал, как мог уйти в клуб из Нидерландов
28 ноября 2023, 10:39
0
Ефремов объяснил, почему футболисты боятся говорить о «закулисных играх» агентов
4 октября 2023, 10:07
3
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
28 апреля 2023, 13:40
15
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
28 апреля 2023, 07:42
3
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
27 апреля 2023, 10:10
2
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
26 апреля 2023, 18:55
1
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
26 апреля 2023, 17:09
3
Григорян ведет переговоры с клубом из Второй лиги
7 декабря 2023, 10:10
0
Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»
30 ноября 2023, 19:30
5
Мостовой может возглавить команду из Второй лиги
30 ноября 2023, 18:50
8
Экс-хавбек «Зенита» рассказал, как мог уйти в клуб из Нидерландов
28 ноября 2023, 10:39
0
Ефремов объяснил, почему футболисты боятся говорить о «закулисных играх» агентов
4 октября 2023, 10:07
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Салют
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
02.03.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
02.03.2024
Динамо Бр

Салют - Текстильщик - 16 июля 2023

Салют
16.07.2023, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
4 : 0
Матч завершен
Текстильщик
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Салют - Текстильщик
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+