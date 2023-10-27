Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Волга
Велес
Кутепов подтвердил, что Клотет запрещал игрокам «Торпедо» улыбаться
27 октября 2023, 22:37
2
Игрок России на ЧМ-2018 забил впервые за 5,5 года
22 октября 2023, 14:39
2
Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией
17 октября 2023, 08:27
4
Быстров – о Кутепове: «Куда приходит, команда не может выиграть»
14 сентября 2023, 13:12
1
Участник ЧМ-2018 Кутепов рассказал, почему принял предложение из Второй лиги
7 сентября 2023, 11:41
3
Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией
17 октября 2023, 08:27
4
«Пускай кушает с борщом»: фанат «Волги» подарил вратарю кусок сала
20 августа 2023, 19:09
3
Определились все команды, вылетевшие из Первой лиги: в их числе «Уфа»
3 июня 2023, 16:16
5
Суд определился с наказанием для болельщика, бросившего банан в Вендела
31 марта 2023, 13:59
6
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
13 марта 2023, 19:39
1
Кутепов подтвердил, что Клотет запрещал игрокам «Торпедо» улыбаться
27 октября 2023, 22:37
2
Игрок России на ЧМ-2018 забил впервые за 5,5 года
22 октября 2023, 14:39
2
Быстров – о Кутепове: «Куда приходит, команда не может выиграть»
14 сентября 2023, 13:12
1
Участник ЧМ-2018 Кутепов рассказал, почему принял предложение из Второй лиги
7 сентября 2023, 11:41
3
В клубе Второй лиги подтвердили переход Кутепова
6 сентября 2023, 15:40
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Волга
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.03.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Краснодар-2
1 : 0
03.03.2024
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.03.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Краснодар-2
1 : 0
03.03.2024
Велес

Волга - Велес - 16 июля 2023

Волга
16.07.2023, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
Велес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Волга - Велес
1
Желтые карточки
1
0
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+